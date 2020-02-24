شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تصل إلى الهدف – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة ارتفاع قوي ليصل بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 18.85، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.

نشير إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر لزيارة القمة المسجّل مسبقاً عند 19.64 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 18.38 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.50 والمقاومة 18.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد