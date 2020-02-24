شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل تحقيق الأهداف – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات الأسبوع بارتفاع قوي جديد ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 1668.00، ويظهر بعض الميل الهابط الآن ليستقر حول 1660.00، مع الإشارة إلى أن السعر يواصل التحرك داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1692.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1648.85 قد يضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط يستهدف اختبار مستويات 1629.50 وقد يمتد إلى 1598.20 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1640.00 والمقاومة 1690.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد