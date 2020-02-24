شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ بفجوة صاعدة – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بفجوة صاعدة وضعت السعر فوق مستوى 1.3241، بانتظار تغطية هذه الفجوة والتحرك دون المستوى المذكور لاستئناف المسار الهابط من جديد، والذي يستهدف مستويات 1.3187 ثم 1.3100 كمحطات رئيسية تالية.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 1.3285 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3180 والمقاومة 1.3320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط