شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس المقاومة – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بملامسة مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة وارتد هبوطاً ليجري بعض التصحيح الهابط للموجة الصاعدة الأخيرة التي بدأت من مناطق 108.32، حيث يستقر السعر عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، يرافقه اكتساب مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.

من هنا، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه بتجاوز حاجز 112.30 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 113.70 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الانتباه إلى أن كسر 111.30 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط وقد يتجه لاختبار دعم القناة الصاعدة حول 109.25 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.75 والمقاومة 112.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد