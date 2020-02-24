شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مستوى 1.2920 واستقر فوقه، لكننا نلاحظ أن الارتفاع توقف عند مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، حيث شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة قوي أمام السعر، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة لكسر المستوى المذكور أعلاه ومن ثم استئناف المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2736، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2975 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط