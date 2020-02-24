شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعيد الاختبار – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لمستوى 1.0860 وحافظ على ثباته دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1.0760 وتمتد إلى 1.0680 بعد تجاوز المستوى السابق.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.0860 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي وتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 1.1050.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0740 والمقاومة 1.0880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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