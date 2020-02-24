شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع سلبية وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر في ظلال تنامي المخاوف من انشار فيروس كورونا عالمياً بعد أن رفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب لمواجهة الفيروس القاتل إلى "أعلى مستوى" عقب الارتفاع الأخير في عدد الحالات داخل البلاد وارتفاع الحالة المصابة في إيطاليا إلى 140 حالة، بخلاف ذلك، يتغيب نبض التداول اليوم الاثنين عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور هناك.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.8%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.9% في الربع الثالث، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض بأن سبعة أشخاص قد توفوا من جراء الفيروس التاجي وأن الحالات المصابة بالفيروس داخل البلاد ارتفعت بواقع 161 حالة لإجمالي 763 حالة مصابة، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن شركة سامسونج إلكترونكس السبت الماضي عن وجود حالة مصابة بالفيروس في مجمع مصانع الاجهزة المحمولة التابع لها في كوريا الجنوبية، ما أدى لإغلاق المنشأة بأكملها اليوم.

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ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أفاد الخميس الماضي بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لارتفاع الحالات المصابة بالفيروس القاتل في كل من إيطاليا وإيران بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، وفاقت الحالة المصابة بالفيروس في الصين نحو 77 ألف، كما بلغ إجمالي عدد القتلى نحو ألف وخمسمائة شخص.

مؤشرات الأسهم الصينية ai]j انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.10% ليخسر 45.72 نقطة ويصل إلى المستوى 4,103.77، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.93% ليخسر هو الأخر 28.18 نقطة ويصل إلى المستوى 3,011.49.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.57% ليخسر 428.27 نقطة ويصل إلى المستوى 26,880.54، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 3.22% ليخسر هو الأخر 69.65 نقطة ويصل إلى المستوى 2,093.19.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.33% ليخسر 160.37 نقطة ويصل إلى المستوى 11,912.97، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 2.34% ليخسر هو الأخر 167.16 نقطة ويصل إلى المستوى 6,971.80.