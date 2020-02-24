شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 0.6324، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6321، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6333، بينما حقق الأدنى له عند 0.6312، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6349.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.7% والتي عدلت من 1.6% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.8%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.9% والتي عدلت من 1.8% في الربع الثالث، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في المؤتمر الصحفي للجمعية الوطنية للسياسات الأعمال الاقتصادية في واشنطون، ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقائها للكلمة الافتتاحية في ندوة "المرأة في الاقتصاد" الخميس القادم في كليفلاند.