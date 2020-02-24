شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سهم أرامكو السعودية (2222) سلسلة مكاسب من خمسة جلسات متتالية، ليغلق على أرباح جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.19% بما يعادل 0.40 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في اختراقه للمقاومة 34.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 35.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.65 ومستوى المقاومة 34.40.