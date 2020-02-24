شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يصعد بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عسير (4080) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.92، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.34.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.92 ومستوى المقاومة 11.88.
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