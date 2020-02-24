شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم 17.11، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.34 إلى 21.6)، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.18% بما يعادل -0.38 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 17.11، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 15.89 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.48 ومستوى المقاومة 17.60.