مسك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 24-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مسك (2370) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.00% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 9.79، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ أيضاً بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.79، ليستهدف مستوى المقاومة 11.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.79 ومستوى المقاومة 10.64.
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