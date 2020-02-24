شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشرقية للتنمية (6060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 0.70 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 81.10، ليستهدف مستوى المقاومة 90.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 81.10 ومستوى المقاومة 90.24.