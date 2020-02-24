شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سبكيم العالمية (2310) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 17.00، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.79% بما يعادل -0.30 نقطة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 16.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.00.
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