شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.33% بما يعادل -0.30 نقطة، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.66. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.40 ومستوى المقاومة 13.14.

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