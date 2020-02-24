شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسيج (8150) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.19% بما يعادل 0.86 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 21.44، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 24.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.54 مستوى المقاومة 23.00.