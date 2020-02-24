شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلية يتراجع قليلاً بضغط من متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الاهلية (8140) بصورة طفيفة في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -0.06 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 10.80، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.80 مستوى المقاومة 11.40.

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