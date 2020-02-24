شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 14٫20 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الماضي، كما أنهى السهم تداولات امس الأحد اسفل مستوى الدعم السابق عند 15 فلس، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 12٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.9 بينما مستوى المقاومة هو 14.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط