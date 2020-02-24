شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يتجاوز مقاومة قوية -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 646 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 640 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 670 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 635 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 643 بينما مستوى المقاومة هو 650 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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