شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبيار للتطوير العقاري (ABYAAR) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى ضغوطا بيعية عند مستوى 8٫50 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 6 فلس كمستوى أول ثم 5 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫10 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6.3 بينما مستوى المقاومة هو 7.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط