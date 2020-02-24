شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المعدات القابضة (EQUIPMENT) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى منذ الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 18٫40 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، ويقترب السهم حاليا من مستوى الدعم 18 فلس، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 15٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.2 بينما مستوى المقاومة هو 18.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط