شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الأحد ليغلق عند مستوى 10٫30 فلس، وذلك بعدما لامس السهم هدفه السعري الثاني عند 13 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 8 فلس مرة أخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 11 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.4 بينما مستوى المقاومة هو 10.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط