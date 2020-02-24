شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫436 ريال، وذلك بعدما فشل السهم في مواصلة ارتفاعه الذي بداه منذ الأسبوع الماضي، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 0٫41 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫45 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.43 وبين مستوى المقاومة هو 0.44 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط