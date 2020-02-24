شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات اولى جلسات الأسبوع الحالي امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6848 نقطة، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة الحالي عند 7000 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,806 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,870 نقطة