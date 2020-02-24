شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9898 نقطة، وذلك بعدما لامس خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما قد يمنع المؤشر من الارتفاع لمستوى المقاومة 10150 نقطة، ويدفعه لأسفل لمستوى الدعم 9650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10150 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,803 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,956 نقطة