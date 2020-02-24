شكرا لقرائتكم خبر عن فورد تسجل نموًا نسبته 61 % في مبيعات شاحناتها ومركباتها التجارية في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فورد ارتفاعًا بنسبة 61% في مبيعات شاحناتها ومركباتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2019، ويأتي هذا النمو ليعكس النجاح العالمي الذي حققته شاحنة البيك أب F-150 بالحجم الكامل، وشاحنة فورد رينجر متوسطة الحجم التي تمّ إطلاقها حديثًا، على مدار الأشهر 12 الماضية.

وفي مطلع هذا العام، حصدت F-Series لقب الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا على مدار 43 عامًا متتاليًا، والمركبة الأكثر مبيعًا للعام 38 على التوالي. وبإطلاق طراز رينجر الجديد، تخطت مبيعات شاحنات البيك أب من فورد أفضل أرقامها منذ عام 2005 ليبلغ إجمالي مبيعاتها 986,097 شاحنة.

أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد حققت فورد أعلى حجم كلي للمبيعات منذ عام 2014 وثاني أعلى حجم للمبيعات في السنوات العشر الماضية، وقد أظهرت النتائج نموًا كبيرًا في مبيعات طرازات F-150 بشكل عام (بنسبة 50٪)؛ ورينجر (93%)؛ وسوبر ديوتي (144%) وترانزيت (48%).

وفي هذا السياق، قال أدريان كوتزي، مدير الأساطيل والمركبات التجارية، الأسواق المباشرة لدى فورد: «حققت فورد نتائج إيجابية رائعة في عام 2019، لاسيّما أن طراز F-150 يشهد نجاحًا متميزًا وإقبالًا مذهلًا من قاعدة عشاقه المخلصين. ولمسنا أيضًا إدراكًا واسعًا لإمكانات التعديل العديدة التي توفرها فورد ترانزيت، وقوة الجر الهائلة التي تتمتع بها شاحنة سوبر ديوتي، والاستخدامات المتعددة التي تتيحها شاحنة فورد رينجر.

وفي عام 2020، نتوقع لمركبات فورد التجارية مواصلة تحقيق أرقام مبيعات مميزة».