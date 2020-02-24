شكرا لقرائتكم خبر عن 850 مشروعا بقيمة 600 مليار ريال في منتدى «المقاولين» والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية نائب أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، يفتتح اليوم الإثنين مساءً فعاليات النسخة الثانية من منتدى المشاريع المستقبلية إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، ويستمر لمدة يومين بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة التي تطرح 850 مشروعا بقيمة 600 مليار ريال.

وقالت الهيئة السعودية للمقاولين، إن المنتدى يعد فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

وأوضحت الهيئة، أن المنتدى يهدف إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

وأكدت الهيئة، استفادة عدة جهات من المنتدى أهمها قطاع المقاولين، والبنوك وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، وقطاع الموردين، ومراكز الأبحاث والدراسات، إذ يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.

وأشارت الهيئة إلى تنوع المشاريع التي ستطرح من قبل الجهات المشاركة في المنتدى، إذ تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.