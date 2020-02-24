شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو والهيئة الملكية ترعيان فعاليات «بيئي 2» والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني بالمنطقة الشرقية «بيئي 2»، م.طلال الرشيد أن دورة هذا العام من الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية تركز على البيئة الصناعية؛ لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة البيئية.

وقال الرشيد: إن شعار «بيئي 2»، صناعة صديقة للبيئة، يعكس الرغبة القوية لتحسين البيئة بالمنطقة، حيث يدعم سمو أمير المنطقة كافة الجهود التي تعمل على تحقيق هذا الهدف المستدام، مبينا أن كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات تدعم طرح الملتقى، حيث تشارك أرامكو السعودية كراعٍ إستراتيجي والهيئة الملكية بالجبيل كراعٍ ماسي، من واقع الأهمية المتعاظمة للفعاليات ودورها البيئي المهم.

وأضاف: إن الفعاليات -التي تنظمها جمعية أصدقاء البيئة الخيرية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال الفترة من 25 - 27 فبراير 2020م بمركز السيف الدولي في مدينة الخبر- تهدف إلى أن تعمل جميع مصانع ومعامل المنطقة الشرقية وفقا لأعلى معايير الأداء البيئي المثالي، والوصول إلى الحد الأدنى من مخالفات المصانع، وتعزيز العمل وفقا لمنظومات عمل أكثر كفاءة وجودة. إلى جانب رفع مستويات التوعية البيئية في القطاع الصناعي، والخروج بحلول مبتكرة علمية وعملية، حيث يشارك في أعمال الملتقى العلمي نخبة من خبراء البيئة بالمنطقة والمملكة. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن فعاليات «بيئي2 » تركز على العمل مع القطاع الصناعي لتطوير مناهج وأساليب المحافظة على البيئة في جميع الأعمال التشغيلية والإنتاجية، والإسهام في تطوير الوعي البيئي الصناعي، وتقديم نموذج تصنيعي مثالي وصديق للبيئة.