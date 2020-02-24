شكرا لقرائتكم خبر عن 333 % زيادة في الطاقة الإنتاجية لميناء الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية لميناء الملك عبدالله في البضائع العامة والسائبة إلى 2.98 مليون طن بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ689 ألف طن في 2018، بزيادة 333 %، فيما ارتفع عدد السفن حاملة البضائع السائبة التي استقبلها الميناء إلى 85 سفينة، مقارنة بـ57 سفينة، فيما تعكس الأرقام دور الميناء في تنشيط قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية وتعزيز تنافسية المملكة والإسهام في تحقق أهداف رؤية 2030 بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية.

وزاد حجم الواردات التي تمكن الميناء من مناولتها في العام الماضي إلى 203.670 حاوية قياسية، مقارنة بـ190.005 حاويات قياسية في 2018، بزيادة 7.2%، ولكن على الرغم من ذلك فقد انخفضت الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء في قطاع مناولة الحاويات بنسبة 12.2%؛ وذلك نتيجة لتأثيرات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب تأثيرات الانخفاض في عمليات المسافنة بسبب التغييرات الأخيرة التي شهدتها الخطوط الملاحية وطرقها البحرية، خاصة أن العديد منها ينفذ عمليات تعديل وتطوير في السفن بما يمكنها من الالتزام بالنظم واللوائح المتعلقة بالحد من الانبعاثات الغازية، والتي ستطبق في العام الحالي.

وشهد ميناء الملك عبدالله في العام 2019 الحدث الأبرز منذ إنشائه، والمتمثل في تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الميناء رسميا في فبراير الماضي.

واحتل ميناء الملك عبدالله المرتبة الثانية ضمن أسرع موانئ العالم نموا لعام 2018، وذلك حسب التصنيف الصادر عام 2019 عن «ألفالاينر»، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم. وتميز عام 2019 باستقبال ميناء الملك عبدالله لسفينة الحاويات «MSC مينا»، وهي من الفئة الأضخم في العالم، في زيارتها الأولى إلى المملكة.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نموا وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين.