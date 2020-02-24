شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الرشيد راع إستراتيجي لمعرض اكتفاء 2020 والان نبدء بالتفاصيل

ترعى مجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية «رعاية إستراتيجية» منتدى ومعرض اكتفاء 2020م، الذي يقام اليوم وغدا في شركة معارض الظهران، ضمن دورها في دعم البرنامج لتعزيز القيمة المضافة في المحتوى المحلي وتوطين صناعة النفط والغاز.

وأكد رشيد بن عبدالله الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد والرئيس التنفيذي أن رعاية المجموعة لمنتدى ومعرض اكتفاء العالمي ومشاركتها فيه، مع عدد من شركاتها الشقيقة يأتي ضمن سياستها الدائمة لدعم برامج تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة المحلية. وقال: «تعمل المجموعة على رفع نسبة دعم المحتوى المحلي في كافة أعمالها في صناعة النفط والغاز من خلال شراء المنتجات المحلية وتوطين الوظائف التي بلغت أكثر من 50% من مجمل الكوادر البشرية العاملة في المجموعة وشركاتها الشقيقة».

وأضاف الرشيد: «لدينا أكثر من 5000 موظف سعودي في كافة شركات المجموعة، يحصلون على عناية واهتمام كبيرين، ويخضعون لدورات تدريبية مستمرة، ويحتكون بخبرات عالمية وندعمهم في فتح أعمال مساندة في صناعة النفط والغاز، وهذا يأتي ضمن قيمنا التي قامت عليها المجموعة والتي تتمحور حول بناء الوطن أولا والاهتمام بالكوادر الوطنية».

وأكد الرشيد أن برنامج اكتفاء جاء منقذا للصناعة ومطورا لمنظومة التوطين التي سعت لها رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع إسهام هذا القطاع في إجمالي الإنتاج المحلي إلى 35% وخاصة في صناعة النفط والغاز، كما أن برنامج اكتفاء يأتي كحلقة وصل بين كبار الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لمساعدة الأعمال الصغيرة على النمو وللاستفادة من إسهاماتها الحيوية. وتتماشى هذه الإستراتيجية بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 2030 مما يساعد على تهيئة المملكة العربية السعودية كوجهة جاذبة للأعمال، تتميز باستثمارات كبيرة حالية ومشاريع مستقبلية واسعة النطاق.