شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 10.30 تقرير بنك دالاس حول القطاع الصناعي أرباح الشركات: شيك شاك الثلاثاء 08.30 تقرير بنك فيلادلفيا حول القطاعات غير الصناعية 09.00 تقرير كيس تشيللر 10.00 تقرير ثقة المستهلكين 10.00 تقرير بنك ريتشموند حول الاقتصاد الأربعاء 10.00 تقرير مبيعات البيوت الجديدة Advertisements 10.30 تقرير هيئة معلومات الطاقة حول النفط الخام الخميس 08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08.30 تقرير السلع المعمرة 08.30 القراءة الثانية في الناتج الإجمالي المحلي للربع الأخير من عام 2019 الجمعة 08.30 تقرير الدخل الفردي والاستهلاك 08.30 تقرير مؤشرات الاقتصادات المتقدمة 09.45 تقرير بنك شيكاجو حول أسعار المستهلكين ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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