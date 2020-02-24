شكرا لقرائتكم خبر

عبدالعزيز بن سلمان: إطلاق استراتيجية للطاقة خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب الدمام

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز عن إطلاق وزارة الطاقة السعودية لاستراتيجية جديدة لقطاع الطاقة في البلاد خلال 3 أشهر ، لافتا الى أن الاستراتيجية الجديدة ستكون بمثابة برنامج عمل ولن تكون حبيسة الأدراج.

وأكد وزير الطاقة خلال الجلسة الرئيسية لملتقى رواد الطاقة 2020 الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس بمدينة الدمام مساء امس، ان لدى وزارة الطاقة توجه لربط كافة المناشط والمبادرات في منظومة واحدة.

انتاج الكهرباء

وأشار ان حقل الجافورة الذي أعلن عن امكاناته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يتضمن أهمية سياسية واقتصادية ووطنية واجتماعية ، مبينا أنه شكل تطورًا نوعيًا في مسيرة البلاد نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية، وقال ان الأرقام التي تم كشفها عن إمكانيات الحقل متحفظة واقل من واقع الحقل.

وأشار الى أن المملكة تستهدف الوصول إلى 90 % من إنتاج الكهرباء من الغاز والطاقة المتجددة ، مضيفا أن حقل الجافورة سيمكن المملكة من تحويل محطات الكهرباء الحالية من المنتجات النفطية إلى الغاز.

Advertisements

خفض التعرفة

ولفت الى ان انتاج الكهرباء يستهلك 688 الف برميل من الوقود السائل وهذه يمكن تصديرها الى الخارج بالاسعار الدولية عوضًا عن حرقها داخليًا وبسعر منخفض ، لافتا الى أن التوجه نحو الغاز والطاقة المتجددة سيخفض من تكلفة انتاج الكهرباء وبالتالي خفض تدريجي لتعرفة الاستهلاك مستقبلًا.

استدامة الطلب

وفي جانب المحتوى المحلي اكد الامير عبدالعزيز بن سلمان انه يتضمن جوانب أمنية وسياسية من خلال توفير الاحتياجات من الداخل، مضيفًا ان الهدف الرئيسي هو تعظيم الفائدة من كل ما تصرفه الحكومة أو الشركات ، لافتا الى اشتراك 17 جهة في برنامج استدامة الطلب على البترول الذي اطلق قبل أيام ، ويهدف الى ايجاد محفزات جديدة للطلب على البترول .

زيادة المحتوى

بدوره اكد الدكتور غسان الشبل رئيس هيئة المحتوى المحلي ان المشاريع الحكومية الكبرى التي تفوق قيمتها 26 مليون دولار (100 مليون ريال) لن تخضع للتقييم الحكومي القديم "الأقل سعرًا" وإنما سيكون لها تقييم جديد 60 % للسعر و 40 % للمحتوى المحلي.

وقال الشبل أن هيئة المحتوالمحلي لها شراكة استراتيجية مع 3 جهات حكومية هي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتجات والهيئة العامة للجمارك في عدم ادخال منتجات رديئة الى البلاد ، وهيئة التجارة التي تعزيز الاتفاقيات مع مختلف الدول في اطار دعم المحتوى المحلي.