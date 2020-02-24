اكتشافات الهند من الذهب تتبخر من 3000 طن إلى 160 كيلوجراماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت الهند أمس حجم الذهب المتوقع استخراجه من حقول مكتشفة في ولاية أوتار براديش إلى 160 كيلوجراماً فقط، بعد أن أعلنت مسؤولة حكومية السبت العثور على مكامن بها احتياطيات تزيد على ثلاثة آلاف طن من الخام، ما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت روشان جاكوب رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت رواسب للذهب في منطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية بعد أن أجرت مسحاً للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات.

وأضافت «وجدنا 2940 طناً في سون باهادي، وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على رواسب 646 كيلوجراماً من الخام»، مضيفة أن مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي ثلاثة جرامات في الطن الواحد من الخام.

لكن هيئة المسح الجيولوجي الهندية قالت السبت إن من المتوقع أن يصل إجمالي ما يمكن استخراجه من هذه المنطقة إلى نحو 160 كيلوجراما فقط، وأضافت الهيئة في بيان أنها «لا تقدر وجود مورد ضخم من ‭‬‬الذهب في المكمن».

وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنوياً وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريبا والذي بلغ 843 طناً سنوياً في المتوسط على مدى السنوات العشر الأخيرة.

وبسبب نهمها للذهب - المستخدم بكثافة في صنع الحلي وتقديم القرابين وفي حفلات الزواج المترفة - تكلفت الهند أكثر من 31 مليار دولار لاستيراده العام الماضي، ليصبح ثاني أكبر معدن تستورده بعد النفط الخام.

ودرست الهند مراراً خططاً لإحياء مجموعة من مناجم الذهب التي تعود إلى أيام الاستعمار في ولاية كارناتاكا الجنوبية لكن المشروع لم يخرج للنور بسبب تكهنات بضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف. (رويترز)