شكرا لقرائتكم خبر عن 11.35 مليون زائر و5.1 مليون نزيل فندقي في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّ عدد الزوار الدوليين القادمين إلى العاصمة الإماراتية في عام 2019 بلغ 11,35 مليون شخص، (2,83 مليون زائر مبيت و8,53 مليون من زوار اليوم الواحد)، بنسبة نمو بلغت 10,5% عن عام 2018.

تتضمن الإحصاءات النهائية الأعداد الرسمية لضيوف الفنادق الدوليين، والعدد التقديري لزوار المبيت الدوليين الذين مكثوا لدى أصدقائهم أو أقاربهم، وكذلك العدد التقديري لزوار اليوم الواحد.

كما كشفت الإحصاءات الفندقية الرسمية عن عام 2019 أن منشآت أبوظبي الفندقية (168 فندقاً وشقة فندقية) سجلت العدد الأكبر من الضيوف المحليين والدوليين حتى تاريخه بواقع 5,1 مليون زائر محققةً بذلك نمواً قوياً على مقاييس الإيرادات الرئيسية التي تتضمن الإيرادات الكلية، ومتوسط ​​سعر الغرفة، والإيرادات للغرفة المتاحة.

متوسط سعر الغرفة

وارتفعت أعداد نزلاء الفنادق بنسبة 2,1% عن العام السابق، كما ارتفعت نسبة الإشغال بواقع 1,6% (لتصل إلى 73%)، وارتفع أيضاً متوسط مدة الإقامة بنسبة 1,8% (ليصل إلى 2,6 ليلة)، وحققت الإيرادات الإجمالية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 6,6% لتصل إلى 5,8 مليار درهم. وارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 4,7%، وزادت الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 6,4% على مدار العام.

وبقيت الهند والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في صدارة الأسواق الخارجية المصدرة للزوار، في حين كانت روسيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية والبحرين الأسرع نمواً. وكان أداء السوق الهندية مميزاً بشكل خاص مع تسجيل زيادة بنسبة 8,2% على عام 2018 ليصل عدد الزوار الهنود إلى أكثر من 450 ألف زائر، وسجلت سوق الولايات المتحدة زيادة بنسبة 5,1% للفترة نفسها.

ويظهر تحليل الإحصاءات بين مناطق أبوظبي المختلفة أن فنادق أبوظبي حققت أداءً جيداً عبر جميع المقاييس بتسجيلها أرقاماً إيجابية في أعداد الضيوف (1,5%)، ونسبة الإشغال (1,3%)، ومتوسط مدة الإقامة (2,8%)، والإيرادات (7,3%)، ومتوسط سعر الغرفة (5,3%)، والإيرادات للغرفة المتاحة (6,6%).

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فنادق منطقة العين

وفي غضون ذلك، سجلت فنادق منطقة العين زيادة كبيرة في أعداد الضيوف (9,8%)، ونسبة الإشغال (2,3%)، في حين شهدت المنشآت الفندقية في الظفرة زيادة في نسبة الإشغال (3,6%)، والإيرادات (5,0%)، ومتوسط سعر الغرفة (10,1%)، والإيرادات للغرفة المتاحة (14,1%).

وشهدت جزيرة السعديات زيادة كبيرة في أعداد نزلاء الفنادق لعام 2019 بنسبة 73,6%، ووصل إجمالي عدد زوارها إلى 165,436 زائراً. وارتفعت الإيرادات بنسبة كبيرة بلغت 50,3%، في حين ارتفعت نسبة الإشغال بواقع 14,7%. وارتفع كذلك متوسط ​​مدة الإقامة بنسبة 2,5% ليصل إلى 4,2 ليلة، في حين ارتفعت الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 5,7%.

فنادق «أدنيك»

بدورها سجلت فنادق منطقة مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» زيادة ملحوظة في إيراداتها لعام 2019 بنسبة 22,7%، في حين ارتفع إجمالي عدد النزلاء بنسبة 9,4% ليصل إلى 305,257 زائر. وارتفعت كذلك نسبة الإشغال بواقع 9,9%، ومتوسط ​​مدة الإقامة بنسبة 1,6%، ومتوسط سعر الغرفة بنسبة 10,4%، والإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 21,3%.

وبهذا الخصوص، قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: «تعكس نتائج عام 2019 الجهود الحثيثة التي بذلتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء لتقديم أبوظبي كوجهة فريدة للترفيه والأعمال، واستقطاب الزوار المحليين والعالميين على حد سواء.

وقد ساهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة استضافة بعض الفعاليات الاستثنائية عالمية المستوى خلال عام 2019، ومنها الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للتحدي» - والذي تضمن «بطولة القتال النهائي 242» التي تحظى بشعبية واسعة - و«أسبوع العائلة أبوظبي» - والذي تضمن حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون - وفعاليات موسم صيف أبوظبي، واحتفالات عيد الأضحى. كما استضافت الإمارة نسخة رائعة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، إضافة إلى فن أبوظبي، و«معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك 2019)، وحفلات موسيقية لنجوم عالميين مثل إيمينيم، وبرونو مارس، وريد هوت تشيلي بيبرز.

وأضاف الحوسني: «ساعدت هذه الفعاليات على الارتقاء بمكانة وسمعة أبوظبي عالمياً، وانعكست نتائجها بشكل كبير في مقاييس الزوار لتثمر مرة أخرى أرقاماً قياسية في عدد زوار العاصمة الإماراتية».