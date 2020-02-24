«دبي للسلع» ينظم «وُجد من أجل التجارة» في برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم مركز دبي للسلع المتعددة، يوم 21 فبراير الجاري حملته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» في مدينة برشلونة الإسبانية. وسلط المركز خلال هذه الزيارة الضوء على المزايا التجارية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الإسبانية الراغبة بتأسيس أعمالها في دبي كمنصة انطلاق للتوسع عالمياً.

حضر الحدث أكثر من 150 ممثلاً عن شركات إسبانية حيث تعرفوا من خلال كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة الى أهمية المركز باعتباره أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم، والموقع الاستراتيجي الحيوي الذي تتمتع به دبي، وما توفره الإمارة من مزايا تنافسية ومشجعة للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها فيها وتحديداً في المنطقة الحرة التابعة للمركز. كما شهد برنامج الجولة الترويجية كلمة خاصة ألقاها ممثلٌ عن الجناح الإسباني في معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي أكد على الفوائد العديدة التي سيوفرها المعرض لمجتمع الأعمال الإسباني في دبي.

وأقيمت الجولة الترويجية للمركز بالتعاون مع مجموعة الأعمال الإسبانية «فومنت ديل تريبول ناسيونال» والمجموعة المصرفية «بانكو ساباديل»، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها مركز دبي للسلع المتعددة إسبانيا، ما يؤكد أهميتها كسوق رئيسية وشريكٍ تجاري بالنسبة للمركز. كما حظيت هذه النسخة بدعم من (بروديكا) «وكالة تشجيع الصادرات الزراعية الكتلانية» ونقابة المحامين في برشلونة (ICAB).

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لا شك بأن إسبانيا تعدّ سوقاً مهماً بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة لاسيما مع توطّد العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين. من خلال موقعه على مفترق طرق العالم، يتطلع مركز دبي للسلع المتعددة إلى دعم الشركات الإسبانية التي تتخذ من دبي نقطة انطلاق للتوسع عالمياً نحو أسواق الشرق الأوسط أو إفريقيا أو آسيا. ونشهد اليوم تزايداً في عدد الشركات الإسبانية المنضمة إلى المركز مع تنامي إدراك مجتمع الأعمال الإسباني للفرص والمزايا الجذابة التي نوفرها للشركات من مختلف الأحجام. تعد إسبانيا حلقة وصل مهمة للوصول إلى أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية اللتين تعتبران من أهم أسواق النمو للشركات في منطقتنا».

وتعد إسبانيا واحدة من أهم المصادر الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي، حيث تمثل حالياً 9٪ من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى الإمارة. ومن أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الإسبانية حالياً البناء والإسكان والخدمات الغذائية والفنون والترفيه وإدارة الشركات والمؤسسات وتجارة التجزئة والجملة.

وقال ألبرت جوفي فرانكو، نائب رئيس غرفة التجارة الإسبانية في الإمارات: «يتمثل هدفنا الأسمى في دعم النجاح العالمي للشركات الإسبانية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التوسع نحو مراكز أعمال رائدة مثل دبي التي توفر للشركات الطموحة منصة لا مثيل لها للوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم. ومن هنا تنبع أهمية شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة كخطوة رئيسية نسهم من خلالها معاً في دعم النمو الاقتصادي في كلتا السوقين نظراً لما يتمتع به المركز من مكانة وأهمية بالغة كأحد أفضل وأكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات».