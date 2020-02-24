شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون نسمة في دبي خلال ساعات الذروة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض ارتفع عدد العاملين في إمارة دبي والمقيمين خارجها خلال العام الماضي 2019 بنسبة 0.5% وبمقدار 6000 نسمة ليصل الإجمالي إلى 1.196 مليون نسمة مقارنة مع 1.190 مليون نسمة في 2018 بحسب بيانات «مركز دبي للإحصاء».

وارتفع عدد سكان الإمارة نهاية العام الماضي 2019 بنسبة 5% ليصل إلى 3.355 مليون نسمة مقارنة مع 3.192 مليون نسمة في 2018، وبذلك يرتفع إجمالي حركة الأفراد النشطين خلال ساعات الذروة في الإمارة (السكان المقيمون إقامة معتادة بالإضافة إلى العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين) إلى 4.552 مليون نسمة مقارنة مع 4.382 مليون نسمة في 2018 بارتفاع 4% بمقدار 170 ألف نسمة.

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