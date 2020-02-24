شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يحذر من تداعيات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الأحد إن فيروس كورونا الذي ظهر أولًا في الصين ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعاً وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.
ودعت جورجيفا، في بيان بعد اجتماع لمسؤولين ماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر وعلى الاقتصاد.
(رويترز)
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