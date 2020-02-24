صندوق النقد يحذر من تداعيات «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الأحد إن فيروس كورونا الذي ظهر أولًا في الصين ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعاً وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

ودعت جورجيفا، في بيان بعد اجتماع لمسؤولين ماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر وعلى الاقتصاد.

(رويترز)