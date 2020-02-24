«كورونا» ولا شيء سواه.. «وول ستريت» تفقد محفزات الأرباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

يحيط الغموض بمسار الأسهم خلال هذا الأسبوع بعد أن بددت مخاوف انتشار كورونا الآمال التي علقها المستثمرون على نتائج الشركات، بعد انطلاق موجة خفض التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي ومعها تراجع عائدات الشركات.

وتبدلت مشاعر التفاؤل التي غرستها أرباح الشركات في نفوس المستثمرين المتفائلين بعام جديد كانت بدايته رائعة بعد أن بلغت أرباح المؤشرات خلال العام الماضي مستويات قياسية عكسها مؤشر إس آند بي 500 في مكاسب بنسبة 28%، لتفسح المجال لمسحة من التشاؤم تتزايد مع تزايد توافق المحللين على تأثير قوي للفيروس في معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خاصة الصيني.

ويبدو أن الأسبوع الأخير من فبراير/ شباط سوف يمتاز بميل كفة مخاوف تأثير الوباء في الأسواق، على حساب التفاؤل الذي خلفته نتائج الشركات القوية في أول أسبوع من الشهر. فقد تراجع متوسط أرباح الشركات للربع الأخير من عام 2019 إلى 3.1% حسب تقديرات شركة «ريفينيتيف» بدلاً من 6% في أقل من ثلاثة أسابيع.

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والظاهر أن أخبار الفيروس شغلت المستثمرين عن الالتفات إلى نتائج الشركات، حيث يتابعون اتساع دائرة انتشار المرض وارتفاع عدد المصابين والوفيات. وقد أنهت المؤشرات في وول ستريت الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة1.6% وسطياً في ظل تحذيرات صدرت عن عدد من كبار الشركات حول أرباحها المتوقعة للربع الأول من العام الحالي.

وقال جيم كريمر المحلل المختص لدى شبكة «سي إن بي سي»: «يقلل البعض من مخاطر الفيروس إذ لايزال من السابق لأوانه الافتراض بأن انتشاره سيتوقف قريباً، ونحن نتابع تضرر أعداد متزايدة من الشركات كلما تأخر القضاء عليه». وقلصت العديد من الشركات توقعاتها الخاصة بالأرباح للفصل الأول وما بعده. وقد ارتفع عدد الشركات التي عدلت توقعاتها هبوطاً في ظل توجه عام يشوبه الحذر. وأشارت بعض الشركات إلى كورونا ضمن أهم الأسباب وراء خفض توقعات النمو للفصل الثاني خاصة وأن نصف الشركات المدرجة على مؤشر «إس آند بي 500» منكشفة على الصين.

ويستقبل السوق عدداً من التقارير الاقتصادية التي تحظى باهتمام المحللين وسط هذه الظروف المثيرة للجدل. ولعل أبرزها تقرير ثقة المستهلكين الذي يصدر غداً الثلاثاء وتقرير مبيعات البيوت الجديدة يوم الأربعاء وتقرير السلع المعمرة الذي يصدر الخميس.

وتتابع قوى السوق نتائج شركات بعينها للوقوف على مدى تأثرها بما يجري. وتصدر شركات منها «ماسيز» و«ماريوت» و«سيزرز» نتائج أعمالها حيث يركز المحللون على مدى تأثر القطاعات التي تنتمي إليها هذه الشركات بأخبار الوباء.