«غرفة دبي» تطلع على أحدث الابتكارات في «يورو شوب 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي مشاركتها في معرض «يورو شوب 2020» لتجارة التجزئة الذي نظم خلال الفترة من 16 حتى 20 فبراير/‏شباط في مدينة دوسلدورف الألمانية؛ حيث اطلعت البعثة التجارية التي قادتها الغرفة على أحدث التقنيات والابتكارات والرؤى المتعلقة بتجارة التجزئة العالمية.

وضم وفد الغرفة الذي ترأسه هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ممثلين عن أبرز شركات التجزئة العاملة في الدولة، منهم: «شويترام»؛ و«أسواق للتجزئة»؛ و«صدّيقي القابضة»؛ ومجموعة «سيتي لاند»؛ و«جيوردانو»؛ و«تايبلز»؛ و«ماكس» للأزياء التابعة لمجموعة «لاندمارك»؛ و«مارينا ريتايل كوربوريشن».

وأشار الشيراوي الذي عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع أبرز قادة قطاع التجزئة العالمي المشاركين في الحدث، إلى أن معرض «يورو شوب» يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة العالمي تحولاً نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي أعادت صياغة شكل ومضمون القطاع، وجعلته أكثر تنافسية وقدرة على التأقلم مع أذواق المستهلكين حول العالم.

وأكد الشيراوي أن التحول نحو تجارة التجزئة الرقمية، يأتي نتيجة توجه المستهلك نحو القنوات التي تؤمن له تجارب ثرية، ومتخصصة حسب احتياجاته، مشيراً إلى أنه ينبغي على تجار التجزئة في دبي الابتكار في منتجاتهم. وأضاف: إن دبي تشكل وجهة عالمية مميزة لتجار التجزئة الإقليميين والعالميين، خصوصاً مع تميزها ببيئة سريعة النمو، وإنفاق قوي من الزوار والسياح، وتنامي نشاط التجارة الإلكترونية ووجود العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية ذات الجودة العالية، إضافة إلى اقتراب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».

ويعد معرض «يورو شوب 2020» أحد أهم معارض التجزئة في العالم؛ حيث شارك فيه نحو 2,300 عارض من 60 دولة، وأكثر من 600 متحدث، واستقطب أكثر من 114,000 زائر، ويعد منصة مثالية لاستعراض الاتجاهات المستقبلية في تجارة التجزئة وابتكارات التكنولوجيا وتصميم المتاجر والتسويق المبتكر.