عمومية «الشارقة الإسلامي» تقّر توزيع 10% أرباحاً

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أقرت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي، أول أمس السبت، برئاسة عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف، توزيع 10% أرباحاً على المساهمين، تشمل 5% نقداً، و5% أسهم منحة، بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم العام الماضي، بارتفاع قدره 7% عن عام 2018 الذي وصلت أرباحه إلى 510.4 مليون درهم. وحضر الاجتماع السنوي الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من المساهمين، وتم خلاله اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقال عبد الرحمن العويس: «تعكس النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2019 مكانة المركز المالي للمصرف وقوة أدائه، الذي عبّر عنه رفع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» في يونيو/ حزيران الماضي التصنيف الائتماني للمصرف على المدى البعيد من «BBB+» إلى «A

-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 3.7% لتصل إلى 46.4 مليار درهم مقارنة ب44.7 مليار درهم بنهاية 2018».

وأضاف: «وسيستمر الأداء الجيد لمصرف الشارقة الإسلامي في العام الجاري وسط التوقعات باستقرار أداء القطاع المصرفي الذي يتمتع بمخزونات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة، وكذلك خطط الإنفاق الحكومي المشجعة، واستمرار المشاريع الكبيرة، واستمرار النمو الاقتصادي بمستويات قوية، وفقاً لوكالات التصنيف العالمية».