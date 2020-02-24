شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: أعلى وتيرة توظيف في القطاع الخاص منذ 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفر 39 ألف وظيفة

تسـارع النمو غير النفطـي إلى 2.4% في الربع الرابع

شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال 2019، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.1%، ونمو القطاع النفطي 7.6%، نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز والمكثفات التابعة له، فيما حقق الناتج المحلي نمواً 1.3% في الربع الأخير من العام 2019، وهو ما يمثل تراجعاً عن الربع السابق على خلفية انخفاض نمو قطاع الهيدروكربونيات، حيث هبط إنتاج النفط 0.3% في الربع الأخير مقارنة مع الربع السابق، وانخفض على أساس سنوي بنسبة 6.9% ليصل متوسط الإنتاج إلى 3.04 مليون برميل في اليوم.

ورغم ذلك تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الرابع من 2019، وكذلك أدى ارتفاع الأنشطة غير النفطية (بمعدل سنوي 2.4%) إلى زيادة مؤشرات سوق العمل، حيث اكتسب التوظيف في القطاع الخاص مزيداً من الزخم بنموه على أساس سنوي مقارن ب 2% في الربع الرابع، وهو أعلى نمو في الأرباع السبعة الماضية، في حين تم توفير 38765 وظيفة جديدة على أساس صاف في الربع الرابع من 2019، وذلك بحسب البنك المركزي في تقرير مراجعة الأداء خلال الربع الأخير من عام 2019 الذي أصدره أمس.

قال «المركزي»: ظل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي سالباً للربع الثالث مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6% بسبب التضخم السالب في كل من السلع والخدمات التجارية (سالب 1.7%)، وغير التجارية (سالب 1.5%) ما يعكس انخفاض أسعار الإيجارات وأسعار المحروقات في السوق المحلية واستمرار تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة فضلاً عن بعض الارتفاع في مؤشر سعر الصرف الاسمي. وأكد البنك المركزي أن التقديرات تشير إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية تحسنت في الربع الأخير من العام 2019 مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3% في الربع الثالث من 2019 مقارنة بانخفاض بنسبة 1.4% في الربع السابق، وساهمت الزيادة على أساس ربع سنوي في أسعار النفط بنسبة 2.4% في تعزيز الثقة. وبالتوازي سجلت أسواق العمل والائتمان أداء قوياً، على وجه الخصوص. وزاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2% على أساس سنوي مقارنة بارتفاع قدره 1.1% في الربع السابق. ووفقاً لآخر البيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة ككل فقد ارتفع حجم الإنفاق الجاري والاستثماري خلال الشهور التسعة الأولى من 2019 بنسبة 9.46% إلى 326.7 مليار مقارنة مع 298.5 مليار خلال نفس الفترة من 2018.



نمو الودائع



وفي الربع الأخير من 2019 زادت الودائع في النظام المصرفي بنسبة 6.5% على أساس سنوي مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة وودائع القطاع الخاص. وتسارع نمو الائتمان حيث سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.2%، وهو أعلى من نظيره في الربع الثاني والربع الثالث من 2019. ولا تزال مؤشرات السلامة المالية تعكس سلامة النظام المصرفي واستقراره. وشهدت ميزانية البنك المركزي زيادة في الربع الأخير من 2019، وذلك بفضل الزيادة في الأصول الأجنبية. وفي الوقت نفسة انخفضت أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك تماشياً مع خفض سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفدرالي في أكتوبر، في حين انخفض الفرق بين سعر الإيبور وسعر الليبور على الدولار الأمريكي، وانخفض أيضا فرق سعر الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات بين الدرهم والدولار الأمريكي.



أسعار العقارات السكنية

وقال البنك المركزي إنه ووفقاً لأحدث البيانات، فقد استمر متوسط أسعار العقارات السكنية في الدولة في الانخفاض خلال الربع الأخير من العام 2019 في كل من دبي وأبوظبي تماشياً مع الاتجاه طويل الأجل، وانخفض متوسط أسعار المنازل على أساس سنوي منذ الربع السابق في دبي، وعلى نحو مماثل شهدت أبوظبي اعتدالاً في معدل تباطؤ الأسعار على أساس سنوي منذ الربع السابق. واستمر متوسط الإيجارات في الانخفاض على أساس سنوي، ولكن بوتيرة أعلى في كل من أبوظبي ودبي مقارنة بالربع السابق، وانخفض العائد الإيجاري الذي يقيس معدل عائد الدخل على التكلفة المرتبطة بالعقارات الاستثمارية في دبي، بينما استقر في أبوظبي. ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي فقد انخفضت أسعار العقارات في الربع الأخير من 2019 بنسبة 5.7% على أساس سنوي مقارنة مع انخفاض بنسبة 8.2% في الربع السابق. وعلى أساس ربع سنوي انخفضت أسعار المبيعات السكنية بنسبة 0.6% في الربع الرابع من 2019 مقارنة بانخفاض بنسبة 1% في الربع الثالث.



انخفاض الإيجارات



ولا يزال سوق دبي يشهد انخفاضاً في الإيجارات، الأمر الذي يعزى في المقام الأول إلى زيادة العرض.

وانخفض متوسط أسعار الإيجارات بمعدل سنوي قدره 7.6% في الربع الرابع من 2019، مقارنة بنسبة 7.1% في الربع السابق. وعلى أساس ربع سنوي انخفض متوسط قيمة الإيجارات كذلك بنسبة 6.2% في الربع الرابع من 2019 مقارنة بزيادة 3.8% في الربع السابق.

وفي إمارة أبوظبي شهد مؤشر أسعار «ريدين» انخفاضاً مستمراً في أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2019، حيث تراجع مقارنة بانخفاض بنسبة 8.2% في الربع السابق.

وانخفضت الأسعار على أساس ربع سنوي 2%. أما فيما يخص سوق الإيجارات فقد استمرت قيم الإيجارات لكل متر مربع في أبوظبي بالانخفاض بنسبة 6.3% في المتوسط في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع 6.2% في الربع السابق. ويعكس هذا الاتجاه العام تأثير سوق العمل الذي اتسم بالمزيد من الضعف والذي لا يزال مؤثراً في الطلب بسوق العقارات السكنية.



وفق بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين

5.095 مليون موظف بالقطاع الخاص.. نصفهم في دبي

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بلغ إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات 5.095 مليون موظف في نهاية 2019، منهم 27.1% في أبوظبي، و51.5% في دبي، و21.4% في الشارقة والمناطق الشمالية من الدولة؛ وذلك بحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويضم سوق العمل في دولة الإمارات ثلاث مجموعات إقليمية رئيسية؛ هي: أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية من الدولة؛ ويغطي كذلك القطاع الخاص باستثناء المناطق الحرة.

وتظهر إحصاءات الوزارة ارتفاع معدل التوظيف في الإمارات بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2019 مع نمو التوظيف في المناطق الجغرافية الثلاث كلها، مقارنة بزيادة 1.1% في الربع السابق. وعلى أساس ربع سنوي، كانت أبوظبي هي المحرك للنمو الربعي على المستوى الكلي؛ حيث نمت بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي.



القطاع الخاص



وارتفع التوظيف في أبوظبي بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بانخفاض 1.3% في الربع السابق. وارتفع التوظيف في القطاع الخاص 1.3% على أساس ربع سنوي، مقارنة بنمو صفري في الربع الثالث من 2019. وارتفع التوظيف في القطاع الخاص في دبي كذلك بنسبة 2% في الربع الرابع من 2019 وهو معدل النمو نفسه الذي سجل في الربع السابق. إلا أن التوظيف شهد انخفاضاً على أساس ربع سنوي في دبي بنسبة 0.1 % مقارنة بزيادة قدرها 0.1 % في الربع الثالث من 2019.

وعلى نحو مماثل، ارتفع معدل التوظيف في المناطق الشمالية من الدولة على أساس سنوي بنسبة 2.9% في الربع الرابع من 2019، مقارنة بارتفاع بنسبة 2 % في الربع الثالث من 2019.



تصاريح العمل



وطبقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفع مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثاً على أساس صاف في دولة الإمارات بمقدار 64641 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت إمارة أبوظبي أعلى ارتفاع 53.6% من صافي التصاريح الجديدة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي لتصل إلى 20787 تصريح عمل جديداً على أساس صافٍ في الفترة من أكتوبر/‏تشرين الأول إلى ديسمبر/‏كانون الأول 2019 مقابل زيادة في عدد التصاريح الملغية عن الصادرة بفارق 17508 تصاريح في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهد مجموع تصاريح العمل الصادرة في دبي خلال الربع الأخير من 2019 تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ حيث بلغ صافي تصاريح العمل الجديدة 16959 (43.7% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة في الربع الرابع من 2019 في دولة الإمارات).

وشهدت التصاريح الجديدة نمواً بلغ ما يقارب السبعة أضعاف أو 14782 تصريحاً. وعلى نحو مماثل ارتفع عدد التصاريح الصادرة حديثاً في المناطق الشمالية من الدولة بمقدار 11564 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019 مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي تصاريح العمل في الربع الرابع من العام ذاته في الإمارات الخمس 1019 تصريحاً. يشار إلى أن نسبة الموظفين في القطاع الخاص بلغت نحو 81.5% من إجمالي الموظفين المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتوطين في نهاية 2018 مقابل 80.7% في نهاية 2017.



التحويلات الشخصية







زادت التحويلات الشخصية من الإمارات إلى الخارج خلال الربع الأخير من 2019 بنسبة 1.8% (أو 0.7 مليار درهم ) مقارنة بالفترة نفسها من 2018. وخلال الربع الأخير من 2019 انخفضت التحويلات الشخصية التي تمت تسويتها عبر البنوك بنسبة 15.6% (ما يعادل 1.5 مليار )، وفي الوقت نفسه سجلت التحويلات الشخصية الخارجية التي تمت تسويتها من خلال شركات الصرافة ارتفاعاً بنسبة 7.2% ( ما يعادل 2.2 مليار رهم). وبالمجمل فان إجمالي التحويلات المالية الشخصية من الإمارات إلى الخارج تراجع بنسبة 2.5% إلى 165 ملياراً عام 2019 مقارنة مع 169.2 مليار عام 2018.

وفي قطاع السياحة فقد سجل مجموع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دبي خلال الربع الأخير من 2019 زيادة 7.1% بزيادة 310 آلاف سائح مقارنة بالفترة نفسها من 2018 وبناء على البيانات التي نشرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي فإن 56% من (2.6 مليون) من السياح الذين وصلوا إلى دبي خلال فترة الربع الأخير من 2019 أقاموا في فنادق دبي.وسجلت أرقام تعداد نزلاء الفنادق الدوليين ارتفاعاً بنسبة 12.3% (زادت بنحو 290 ألف ضيف) مقارنة بالفترة المناظرة من 2018، ما يشير إلى زيادة عدد السياح الذين فضلوا الإقامة في الفنادق للاستفادة من الخصومات التي تقدمها الفنادق في دبي. وفي أبوظبي ظل عدد ضيوف الفنادق الدوليين دون تغير، تقريباً (1.3 مليون نزيل) خلال الربع الأخير من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

165 مليار درهم تحويلات العمالة الأجنبية في 2019









بلغت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في دولة الإمارات للخارج 165 مليار درهم تقريباً خلال العام 2019.

وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فقد زادت قيمة التحويلات 1.8% خلال الربع الأخير من العام 2019 مقارنة بالربع ذاته من 2018.

وخلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر من العام الماضي بلغت نسبة التحويلات الشخصية الخارجة التي تمت تسويتها عبر البنوك بنسبة 15.6% في حين تم تنفيذ بقية التحويلات الشخصية الخارجة من خلال شركات الصرافة.

وكانت البلدان السبعة التالية هي الأكثر أهمية في حصة تدفقات التحويلات الشخصية الخارجة وهي الهند وباكستان والفلبين ومصر وبنغلاديش والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وكانت قيمة التحويلات خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 43.4 مليار درهم بزيادة 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018. (وام)



3.98 مليون ضيوف الفنادق الدوليين في أبوظبي ودبي خلال 3 أشهر



بلغ عدد السياح وضيوف الفنادق الدوليين القادمين إلى إماراتي أبوظبي ودبي 3.98 مليون سائح خلال الربع الأخير من العام 2019 بنمو نسبته 7.8% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2018، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة في دبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وتعد دبي وأبوظبي، وجهتين سياحيتين رئيسيتين في دولة الإمارات، وفيما تنشر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بيانات عن الضيوف الدوليين، تشمل السياح الدوليين القادمين إلى الإمارة بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون في فنادق دبي أم لا. فإن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تنشر بيانات عن الضيوف الدوليين وتغطي فقط السياح الذين يقيمون في فنادق أبوظبي «نزلاء الفنادق».

وسجل مجموع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دبي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 زيادة بنسبة 1.7% «زاد بنحو130 ألف سائح» مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وسجلت أرقام أعداد نزلاء الفنادق الدوليين في دبي ارتفاعاً بنسبة 12.3 % «زادت بنحو 290 ألف ضيف مقارنة بالفترة المناظرة من 2018» الأمر الذي يشير إلى زيادة عدد السياح الذين فضلوا الإقامة في الفنادق للاستفادة من الخصومات التي تقدمها الفنادق.

وفي أبوظبي بقي عدد ضيوف الفنادق الدوليين في الإمارة دون تغيير تقريباً «1.3 مليون نزيل» مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وعلى الرغم من أن عدد نزلاء الفنادق الدوليين في أبوظبي ظل على حاله خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 مقارنة مع زيادة بنسبة 2.5 % خلال الفترة نفسها من 2018، إلا أن جميع المؤشرات الأخرى تشير إلى اتجاه صعودي خلال 2019 حيث ارتفع متوسط السعر اليومي خلال الفترة المرجعية، وارتفع إجمالي إيرادات الفنادق في أبوظبي على نحو ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وساعدت على جذب الضيوف الدوليين الفعاليات الدولية التي أقيمت في أبوظبي خلال الربع الرابع من 2019 مثل حفل «إيمينيم» 25 أكتوبر 2019 الذي أقامته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»11-14 نوفمبر، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى 28 نوفمبر-1ديسمبر، وحفل «برونو مارس» 31 ديسمبر 2019. (وام)