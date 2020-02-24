15 علامة تجارية بقطاع الأغذية في «مدار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ، أن «مدار» وجهة الترفيه الأحدث في الإمارات، الذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور الخميس المقبل، يمثل أوّل محطةٍ فعليّة يمكن لأفراد المجتمع أن يتعرّفوا من خلالها الى مشروع الجادة المتكامل الذي سيساهم عند اكتماله في تغيير المشهد الحضري في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن «مدار» سيعمل بدوره على جذب العائلات والذوّاقة وجميع الساعين وراء المغامرة أو خوض تجربة معرفيّة ثرية.

وتفتح الوجهة الترفيهية الجديدة أبوابها أمام الجمهور لأول مرة هذا الخميس خلال احتفالية إطلاق تستمر على مدار نهاية الأسبوع مع العديد من الفعاليات المميّزة. ويقع «مدار» في قلب مشروع الجادة العملاق في منطقة مويلح بالشارقة، حيث يضم العديد من المرافق العائلية ضمن محيط أخضر جميل يمتد على مساحة 600 ألف قدم مربعة.

وسيكون الدخول إلى «مدار» مجانياً للجميع ابتداءً من الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس 27 فبراير الجاري. وسيبقى المجمّع مفتوحاً أمام الزوار بعد ذلك بشكلٍ يوميّ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل خلال الإجازات.

وتشمل مرافق المجمّع ما يلي: زاد، الوجهة الجديدة لعشاق النكهات الشهية في الإمارات، مع 15 علامة تجارية تقدّم باقة متنوعة من الأطعمة والمشروبات. وستكون منافذ البيع في مستوعبات شحن تمت إعادة تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، حيث العديد من العلامات التجارية. ويضم زاد منطقتين تتربعان وسط محيط أخضر جميل، الأولى لخدمة السيارات والأخرى لخدمة المتنزهين.