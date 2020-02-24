1.2 مليون متسوّق شاركوا في حملات التجزئة 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

كشفت مبادرة موسم عروض أبوظبي، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عام 2017 للمساهمة في نمو القطاع السياحي والتجاري، عن نتائج واعدة مع اختتامها 12 شهراً من حملات التسوّق والعروض والفعّاليات التي كان آخرها عرض «تحديد السعر»، والذي اختار المتسوقون من خلاله السعر الذي يريدون دفعه مقابل المنتجات التي يرغبون باقتنائها.

تأتي هذه العروض بالتزامن مع تخصيص حكومة أبوظبي ميزانية بقيمة 600 مليون درهم العام الماضي لجذب الفعاليات العالمية إلى العاصمة، وتم إطلاق موسم عروض أبوظبي بالتزامن مع مواعيد عروض التجزئة الرئيسية والفعاليات العالمية، ولأول مرة في عام 2019، استضافت العاصمة حفل جوائز اختيار أطفال«نيكلوديون»، ونزال بطولة القتال النهائي «UFC 242» بين اللاعبين حبيب وبوارييه، بينما أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الفعاليات الأولى من أسبوع العائلة وأسبوع «شوداون»، إلى جانب الأحداث والحفلات الموسيقية وحملات البيع بالتجزئة والعروض الترويجية التي تم تقديمها من خلال مبادرة موسم عروض أبوظبي.

ومع بداية العام، استقبلت أبوظبي وفداً من لجنة «كولبير» في متحف اللوفر أبوظبي مع برنامج متكامل تضمن مشاركة عدد من أرقى العلامات التجارية الفاخرة في العالم كمبادرة للبيع بالتجزئة ولاستعراض 10 آلاف عام من الرفاهية، وتمت استضافة العرض بالتزامن مع الحفلات الموسيقية للفنان العالمي إيمينيم واحتفال ليلة رأس السنة الذي أحياه الفنان العالمي برونو مارس، إلى جانب حملات البيع بالتجزئة المبتكرة والعروض المميزة من أكثر من 1,500 متجر للتجزئة في 22 مركزاً تجارياً في أبوظبي والعين، وقد شارك في هذه الحملات والعروض أكثر من 1.2 مليون متسوّق من خلال برامج المكافآت الخاصة بموسم عروض أبوظبي في عام 2019.