«الإمارات للدراسات المصرفية».. 230 ألف متدرب في 37 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

أكد جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وعضو لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي في حوار خاص ل«الخليج» بمناسبة افتتاح المقر الجديد للمعهد في أرض المعاهد في المدينة الجامعية في الشارقة، أنه جاء استكمالاً لحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير كافة متطلبات أبنائه الطلاب من المواطنين والمواطنات والمقيمين، وتوفير كل سبل النجاح والمناخ الدراسي الممتاز، ووجّه سموه العام الماضي بتخصيص مبنى حديث لمعهد الدراسات المصرفية والمالية ليكون مقراً رئيسياً جديداً للمعهد، وليضيف إلى هذه الأرض المباركة صرحاً تعليمياً جديداً ذا شأن مثل نظرائه من الكليات والمعاهد. وقال إنه وبتوجيهات سامية من صاحب السمو حاكم الشارقة، تم افتتاح المقر الجديد لمعهد الدراسات المصرفية والمالية بأحدث المرافق الخدمية والتعليمية ليكون جاهزاً لاستقبال الطلاب والمتدربين من القطاع المصرفي.

وثمن الجسمي، المكرمة السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، معلقاً بالقول: «إن الدعم اللامحدود الذي يتفضل به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتطوير مسيرة التعليم، ومتابعة سموه الحثيثة لحركة التطوير، حفزت القائمين على التخطيط والتنفيذ، لتبني المبادرات والبرامج التطويرية الواعدة، التي تتناسب مع تطلعات سموه، وما يجب تحقيقه من أهداف»، مؤكداً أن صاحب السمو حاكم الشارقة، هيأ البيئة العلمية والأكاديمية المناسبة لطلبة المعهد وطلبة الجامعات الأخرى في إمارة الشارقة، بكل ما يلزم.

37 عاماً

وأكد الجسمي، أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، يكمل مسيرته منذ 37 عاماً من الإنجاز والتطور ظل خلالها في تعاون مع القطاع المصرفي والمالي ومع مختلف مؤسسات الدولة.. مستجيباً لاحتياجات القطاع المصرفي والمالي وسوق العمل يمزج التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي لتأهيل كوادر متخصصة في الصناعة المصرفية والمالية قادرة على تسلم زمام العمل عن هذا القطاع المهم.

وتابع الجسمي، أن المعهد يلعب دوراً حيوياً في رفد القطاع المصرفي، بالكفاءات الوطنية وزيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي والمالي. ويؤمن المعهد برسالته وأهدافه الوطنية ويرفد من خلال التدريب والتعليم القطاع المصرفي والمالي أحد أهم القطاعات التنموية بالدولة، بالطاقات البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل وفق أطر تنافسية عالية؛ حيث تنطلق خطط ومناهج المعهد لمواكبة التحديات المحلية والعالمية، ومنذ التأسيس استطاع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، تدريب أكثر من 230 ألف مشارك وموظف في القطاع المصرفي من بينهم 73 ألفاً و963 مواطناً ما بين طالب ومتدرب وموظف بالقطاع المصرفي، مؤكداً دور المعهد الفاعل في دعم سياسة التوطين وتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال برامجه التدريبية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

نمو متزايد

وأشار إلى أن النمو المتزايد في أعداد المشاركين في برامجنا يعزز موقعنا كأحد أبرز المعاهد والمؤسسات التعليمية في المنطقة، خاصة أن المعهد يؤهّل العاملين في القطاع المالي والمصرفي بالمهارات اللازمة للنجاح. وإننا نتولى أيضاً مسؤولية تعزيز جهود التوطين الحكومية ويسعدنا أن ندعم المواهب الإماراتية الصاعدة في الوطن؛ حيث يدرب المعهد سنوياً أكثر من 28 ألف متدرب ومشارك في القطاع المصرفي من بينهم أكثر من 25% من مواطني الدولة، والعاملين بالقطاع المصرفي.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تشهد على نجاحنا في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المعهد يهدف دائماً إلى إرساء معايير القطاع وتطوير مبادرات بما يتماشى مع احتياجات السوق.

التكنولوجيا المالية

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وقال الجسمي إن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، يسعى بشكل مستمر إلى تسليط الضوء على تطوير برامجه وفقاً لمتطلبات القطاع المصرفي والسوق إقليمياً ومحلياً، مشيراً إلى أن أكثر من 23% من برامج المعهد تركز على التكنولوجيا المالية.

وأكد الجسمي أن التكنولوجيا المالية Fintech باتت اليوم تؤثر بشكل كبير وتقود استراتيجيات أعمال القطاع المصرفي، كما قطعت التكنولوجيا شوطاً طويلاً من مجرد لعب دور تقليدي لتصبح أحد الممكنات لاستراتيجيات أعمال البنوك، بيد أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليوم، وهي تهديد التكنولوجيا المالية أو ما يطلق عليها «الفنتك»، وتكاليف استبدال التقنيات القديمة، والبيانات الضخمة والتحليلات، وظهور الذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى أمن النظم والبيانات.

وذكر أن دولة الإمارات، دائماً سباقة ومن أوائل الدول في المنطقة، التي تبنّت تقنيات وأفكاراً جديدة؛ حيث تقود العديد من البنوك المحلية في الإمارات، الطريق في مجال تبني أحدث الابتكارات الرقمية على صعيد المنطقة؛ حيث تبنت بنوك الإمارات التقنيات الجديدة على مستويات مختلفة، لتشهد تحولاً تدريجياً نحو التقنيات الرقمية؛ إذ يأتي ذلك انطلاقاً من إدراك البنوك المحلية لحقيقة أن التطور التكنولوجي هو عملية متواصلة وحتمية، لاسيما أن أن هناك طلباً متنامياً من البنوك العاملة في الدولة على الاستشارات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، مع إدراك البنوك والمؤسسات المالية المختلفة في الدولة، لأهمية التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يمر به القطاع في الوقت الراهن، والتي تلزم التغيير لتكفل المؤسسات استمراريتها.

صياغة المهارات

وفيما يخص دور المعهد في مواكبة المتطلبات الوظيفية المستقبلية، أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أخيراً، أول لجنة متخصصة لإعادة صياغة المهارات الأساسية المطلوبة في قطاع التكنولوجيا المالية، بمشاركة متخصصين في القطاع المالي والمصرفي، وذلك بهدف مواكبة المتطلبات الوظيفية المستقبلية في القطاع المالي والمصرفي. كما أطلق المعهد برنامج لتطوير القادة التنفيذين من مواطني الدولة لابتعاثهم إلى جامعة أكسفورد سنوياً.

وقال جمال الجسمي إن التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً للتغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا المالية، يستوجب علينا كمعهد تدريبي رائد بالقطاع المصرفي والمالي أن نسهم بشكل استباقي في تطوير المهارات التكنولوجية المطلوبة بالقطاع المصرفي والمالي لمواكبة متطلبات العصر ورفد القطاع المالي والمصرفي بالكفاءات الوظيفية.

وتابع الجسمي، أن الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على التطبيقات التكنولوجية المالية، هو اقتصاد المستقبل، لذا من الضروري أن نتناول تحديات التحول نحو اقتصاد المستقبل لوضع السبل والآليات السليمة من خلال تأسيس لجنة متخصصة بمشاركة أبرز قادة قطاع التكنولوجيا المالية ومتخصصين من أبرز المصارف والبنوك العاملة بالدولة، بهدف ملاءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي.

إضافة إلى أن المعهد يقود حالياً مناقشات مع أبرز المختصين في القطاع المصرفي حول الفرص والتحديات أمام المؤسسات والأفراد في ظل التوجهات المستقبلية لقطاع التكنولوجيا المالية ودور تطبيقات التكنولوجيا المالية في إحداث تغيير إيجابي في القطاع المالي والمصرفي، كما تناول المتحدثون التحديات التي يفرضها الانتشار الواسع والتطور السريع لتكنولوجيا التطبيقات المالية والمصرفية.

الشراكات الدولية

وفيما يخص دور المعهد بالشركات الدولية مع المؤسسات التدريبية والتدريب الإلكتروني، قال الجسمي إن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، يسعى إلى تبادل الخبرات مع شركائه الاستراتيجيين على المستوى الإقليمي والدولي؛ حيث للمعهد علاقات تعاون وثيقة مع العديد من المؤسسات بالخارج ولديه اتفاقيات تعاون معها، موضحاً أن المعهد عضو في لجنة مديري معاهد التدريب المصرفي على مستوى دول الخليج، وعضو في الشبكة العربية للتدريب المصرفي، وعضو في اتحاد المصارف العربية ومجموعة آسيا وكذلك لديه تعاون مع معاهد التدريب المصرفي الماليزية، وشبكة المصارف الإسلامية، وهيئة الاعتماد المالي في ماليزيا، وكلية دردان لإدارة الإعمال بجامعة فيرجينيا الأمريكية وجامعة هارفارد، إلى جانب أن المعهد وقع اتفاقيات تعاون مع جامعة بانجور البريطانية في مجال دعم البرامج التعليمية تقضي بإفساح المجال للطلبة الراغبين في دراسة سنة دراسية في بريطانيا والحصول على الشهادة من الجامعة



مركز تدريبي مستقل يقدم برامج عالية المستوى



تم إنشاء معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في عام 1983 ومنذ ذلك التاريخ ظل يعمل في مجال التدريب والتعليم المتخصص في المجال المصرفي والمالي وتدريب المصرفيين وتأهيل الموارد البشرية الوطنية المتطلعة للعمل في القطاع المصرفي والمالي المتطور، بما في ذلك شركات التمويل والتأمين والصرافة. ويشغل عدد من خريجي المعهد مناصب ذات مسؤولية عليا في القطاع المصرفي والمالي.

وبوصفه مركزاً تدريبياً رائداً ومستقلاً، يقدم المعهد برامج وخدمات تدريبية وتعليمية عالية المستوى في مجال الصيرفة والتمويل. ولديه حالياً ثلاثة فروع لخدمات التعليم والتدريب في الشارقة وأبوظبي ودبي. وقد أسهم المعهد بشكل كبير في تطوير آفاق المسيرة المهنية لآلاف الطلبة والموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية. ويدعم المعهد بقوة سياسة التوطين في الإمارات، وأطلق العديد من المبادرات التي روّجت لتوظيف المواطنين الإماراتيين.

وتتميز جميع البرامج الأكاديمية في المعهد بأنها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة شؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. وقد تمكن الطلبة الذين أكملوا برامج المعهد التدريبية والأكاديمية بنجاح من الحصول على فرص عمل مميزة ضمن العديد من المستويات لدى البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات وحول العالم.