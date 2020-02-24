شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % تراجع عدد السياح في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الفرنسي إن القطاع السياحي تراجع ما بين 30 و40% منذ انتشار فيروس كورونا.
وقال برونو لي مير في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الرياض: «تراجع عدد السياح القادمين إلى فرنسا بنسبة تتراوح بين 30 و40% عن العدد المتوقع، وهذا لا شك له تأثير مهم على الاقتصاد الفرنسي».
وتعد فرنسا من أوائل دول العالم استقبالًا للسياح حيث بلغ عدد زوارها عام 2018 أكثر من 89 مليون سائح. ويمثل القطاع السياحي حوالي 8% من الناتج الإجمالي المحلي الفرنسي.
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