شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تفاوض صندوق النقد حول تمويل جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأرجنتين السبت أنها توافقت مع صندوق النقد الدولي على البدء بمحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق تمويل جديد لهذه الدولة الكبيرة في أمريكا الجنوبية المثقلة بالديون. وجاء الإعلان بعد لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الرياض. وكان خبراء من الصندوق توصلوا قبل أيام إلى أن ديون الأرجنتين عند مستوى غير مستدام.(أ ف ب)

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