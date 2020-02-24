بحث تعزيز التعاون بين أبوظبي وتشيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس في مقر مبنى الغرفة، مع جورج دكرت، سفير جمهورية تشيلي لدى دولة الإمارات، بحضور هلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية تشيلي. وأكد القبيسي أن «غرفة أبوظبي» على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بدولة الإمارات بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية تشيلي والقطاعات والمجالات التي تتوفر بها هذه الفرص.

وأبدى السفير التشيلي اهتمام بلاده بدعم فرص زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، وأهمية تعريف بيئات الأعمال بأهم القطاعات التجارية والاستثمارية الواعدة للاستثمار والتي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، داعياً غرفة أبوظبي لتشكيل وفد تجاري للاطلاع على الفرص والاستثمارات التجارية المتاحة في تشيلي.

وقدم السفير التشيلي مبادرة عمل لتخصيص يوم تشيلي في أبوظبي ليكون مجالاً ترويجياً للمنتجات التجارية التشيلية في مختلف القطاعات والأنشطة، لاسيما قطاع الأغذية والفواكه الطبيعية التي تشتهر بها جمهورية تشيلي حيث تعد أحد أهم الموردين لقطاع الأغذية والفواكه في أمريكا الجنوبية، وكذلك ما تتمتع به بلاده من مزايا جغرافية وطبيعية تجعل منها وجهة سياحية متميزة.