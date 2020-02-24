«بلومبيرج»: اعتماد التكنولوجيا الرقمية يوسـع حصة البنوك الإماراتية الكبرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أشارت دراسة أجرتها «بلومبيرج إنتلجنس» مؤخراً إلى توجه البنوك الكبرى في الإمارات نحو اعتماد الخدمات الرقمية من أجل المنافسة في السوق، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بشكل متسارع.

تشير الدراسة إلى أهمية تعزيز ثقافة الابتكار من أجل توسيع الحصة السوقية، وإقامة أنشطة تمتاز بالمرونة والفاعلية من حيث التكلفة، وخلق بيئة مواتية لنمو التكنولوجيا المالية (فينتك). وقد تؤدي زيادة حجم الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى اندماج البنوك الصغيرة، في ضوء استثمار نظرائها الأكبر حجماً في تجديد الأنظمة التي تعتمدها، والاندماج وتعزيز قوتها في السوق.

كما أشارت الدراسة إلى أن «الإمارات دبي الوطني» في طليعة البنوك الخليجية من حيث اعتماد التحول الرقمي، ويعتبر أول مصرف يعتمد بنية تحتية مستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) في عملياته المصرفية الرئيسية، والتي تعززها ميزانيته الاستثمارية البالغة مليار درهم.

وتسهم رقمنة المكتب الخلفي، وتمكين البنية التحتية المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات «API» في تلبية الاحتياجات الناشئة من خلال تقديم الحلول المبتكرة. ورجحت الدراسة أن تبذل المصارف الأصغر حجماً قصارى جهدها من أجل منافسة نظرائها الأكبر حجماً الذين يستثمرون بكثافة، ما يفتح الباب واسعاً للتعاون والاندماج فيما بينها.

كما أكدت الدراسة على ضرورة اللحاق بالركب الرقمي في مرحلة ما بعد الاندماج، مشيرة إلى مساهمي اندماج «الهلال» مع «أبوظبي التجاري» في حصوله على جميع الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية.