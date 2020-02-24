«نظام الاعتماد» الإماراتي نائباً لرئيس لجنة الاعتراف لهيئات الحلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حصل نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، على منصب نائب الرئيس في لجنة الاعتراف متعدد الأطراف في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال «IHAF

»، وهي اللجنة المعنية بتطبيق إجراءات منظومة الاعتراف الدولي بأجهزة الاعتماد الحلال، وذلك بعدما تم انتخاب النظام الوطني في اجتماعات المنتدى التي عقدت الأسبوع الماضي في إمارة دبي.

ويضم المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في عضويته حالياً 37 عضواً من مختلف أنحاء العالم، فيما أكدت الدكتورة رحاب فرج العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في هيئة المواصفات، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي يعزز مساعي الهيئة وخطط حكومة دولة الإمارات، حيث أصبحت دولة الإمارات وجهة إقليمية موثوقة لتقديم خدمات الاعتماد.

وقالت العامري، إن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، حقق خلال العام الماضي، منجزات وطنية مهمة، أبرزها الحصول على الاعتراف الدولي من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد «APAC»، بعد انتخاب الدولة في سنغافورة من قبل أعضاء المنظمة التي تضم 75 عضواً، وحقق نظام الاعتماد الوطني الإماراتي مرتبة بين أوائل أجهزة الاعتماد التي حصلت على الاعتراف الدولي وفقاً للمتطلبات الأحدث من المواصفة الدولية «ISO/‏IEC 17011» للعام 2017، وأول جهة على مستوى المنطقة العربية.