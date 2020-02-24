شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % نقداً توزيعات «الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% (ما يعادل 40 فلساً للسهم) من رأس المال عن عام 2019، بواقع 2.52 مليار درهم. ودعا المجلس الجمعية العمومية للانعقاد يوم 10 مارس المقبل.

ودعا مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» لانعقاد الجمعية العمومية في نفس اليوم.

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